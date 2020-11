Anna Gołębicka: Najważniejsza jest wolność wyboru

Drugi temat to wolność. Chyba niewielu na świecie tyle razy walczyło o swoją wolność. Walczyliśmy z zaborcami, okupantami, komunistami. Szybciej damy sobie zabrać chleb niż wolność.

I temat trzeci. Już mocno współczesny. Aborcja. Jeśli ktoś chce trafić w dziesiątkę z awanturą, to wyciąga z szuflady aborcję. Awantura o nią trwała wiele lat. Zakończyła się konsensusem. Grzebanie w tym temacie to stuprocentowy pewniak awantury, niezawodne narzędzie do przykrycia najgrubszych niewygodnych tematów.

Kobiety, wolność decyzji i aborcja. Są trzy, a z nich najważniejsza jest wolność wyboru. Nawet Bóg dał człowiekowi wolną wolę, aby mógł decydować. Bo Bóg zakładał, że człowiek jest mądry. Traktował go jak istotę wyjątkową, bo Bóg nie musi sprawdzać, jaką ma władzę. Mądry profesor też w przeciwieństwie do niedowartościowanego asystenta nie terroryzuje studentów. Im więcej decydenci wkładają zakazów, tym mocniej poświadczają o swojej nieudolności. I właśnie o wyborze tym razem. O tym jak jest on trudny, opowiem wam o Karolinie. Karolina jest mamą Leosia i Zuzi. Zuzia jest śliczną malutką dziewczynką, ma długie rzęsy, ciemną czuprynę i jak mówi jej mama „pulchniutkie uda po mnie”. Zuzia urodziła się niepełnosprawna. Jest karmiona sondą, która przez nos idzie do żołądka, bo nie ma odruchu ssania i połykania. Zuzia, żeby przeżyć, codziennie dostaje 13 leków. 9 maksymalnych dawek 3 różnych leków przeciwpadaczkowych, lek na wypróżnienie, żelazo, bo ma niedokrwistość, lek na obrzęki, bo bez tego jest bardzo spuchnięta i lek przeciwbólowy. Dodatkowo jest w trakcie infekcji, więc dostaje jeszcze antybiotyk i lek osłonowy. Mama Zuzi mówi; „mamy kartkę z rozpiską leków, ponieważ sami zaczęliśmy się już czasem gubić, bo dziennie tych strzykawek podajemy jej 21, plus jeszcze witaminy i inhalacje. Musi być odsysana co 30 minut, nie wydaje dźwięków takich jak każde niemowlę, nie płacze, ale rzęzi i krzywi się z bólu, a z jej oczu płyną łzy”. Jej niespełna roczne życie to cierpienie i walka o każdą minutę bez szans na poprawę. „Od półtora miesiąca Zuzia jest podpięta pod koncentrator tlenu, ma infekcję. „Ma 50 proc. szans na to, aby wyszła z infekcji. Dwa razy się nam to udało - mówi Karolina, ale nie zmienia to faktu, że nie udało się już jej wrócić do samodzielnego oddychania. Jest przykuta do łóżeczka. O pielęgnacji Zuzi mogłabym długo mówić - dodaje, ponieważ ciągle coś trzeba robić, z tego też powodu śpimy na zmianę. Nigdy nie spodziewałam się, że człowiek da radę spać tylko po 3-4 godziny dziennie, ale jesteśmy świetnym przykładem tego, że tak się da, robimy tak już 8 miesięcy. Do tej pory modliłam się, oby dożyła chociaż do świąt, obyśmy mieli choć jedne wspólne święta, bo boimy się z mężem marzyć o pierwszych urodzinach. Teraz czuję, że takie myślenie to egoizm. Obecnie zaczęliśmy modlić się o jej śmierć. Brzmi to strasznie, ale tak jest. Uważam, że to jest również wyrażenie naszej miłości i poświęcenia, ponieważ będziemy wszyscy całą rodziną bardzo cierpieć, ale ona nareszcie przestanie. I to jest najważniejsze”. Karolina ma też 3-letniego synka Leosia, który literek uczy się na podstawie nazw leków. „Wszystko jest jej podporządkowane, ale staram się, aby nie miał do niej o to pretensji i poświęcam mu tyle czasu, ile mogę, bo mam szczęście, mam wielkie szczęście w postaci męża, który nas nie opuścił, bo ¾ ojców chorych dzieci odchodzi. Nie dałabym rady sama sobie z nimi, skoro już teraz czasem śpimy po 3-4 godziny, to jakby jego nie było, nie spałabym w ogóle. A tak to na zmianę opiekujemy się Leosiem i Zuzią”.