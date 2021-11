Anja Rubik na Instagramie. Zobacz co nowego u Anji Newsroom 360

Anja Rubik to światowej klasy modelka. Anja jest również projektantką mody, prezenterką telewizyjną oraz działaczką społeczną. Na jej Instagramie możemy śledzić na bieżąco w jakich sesjach bierze udział. Sprawdź, co nowego modelka wrzuciła na swój Instagram. 28.11.2021 na profilu pojawił się post: "You were always the kindest and sweetest. Rest In Peace Virgil 💔 gone too soon. "