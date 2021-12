Anja Rubik Instagram. Co nowego wrzuciła modelka na swój profil?

Co słychać u Anja Rubik? Sprawdziliśmy jej Instagrama

Chic ✨ Spring/Summer Saint Laurent by @anthonyvaccarello Thank you @nathanielgoldberg @isa_kountoure @jellison22 Make up @tompecheux Hair @stephanelancien

About Miami ✨ Thank you @anthonyvaccarello ❤️ @ysl #miamiartbasel

You were always the kindest and sweetest. Rest In Peace Virgil 💔 gone too soon