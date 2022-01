Anglia znosi restrykcje w związku z koronawirusem. Chodzi m.in. o certyfikaty covidowe

Premier Boris Johnson powiedział w Izbie Gmin, że liczba zakażeń spada, a fala wywołana wariantem Omikron prawdopodobnie osiągnęła swój szczyt w całym kraju, co oznacza, że przepisy mogą być teraz złagodzone.

Dodał, że nadszedł czas, aby „zaufać osądowi” społeczeństwa w sprawie stosowania maseczek w zamkniętych i zatłoczonych miejscach i potwierdził zamiar zniesienia w najbliższych tygodniach obowiązku izolacji dla osób z koronawirusem.

We wtorek informowano, że ostatniej doby w Wielkiej Brytanii stwierdzono 438 zgonów z powodu Covid-19, co jest najwyższą liczbą od końca lutego 2021 roku. Podany we wtorek bilans nowych zgonów jest pierwszym przypadkiem od 24 lutego 2021 roku, gby dobowa liczba przekroczyła 400. To także wyraźny wzrost w stosunku do ubiegłego wtorku – o 59, a łączna statystyka zgonów za ostatnie siedem dni – 1904 – jest o prawie 15 proc. wyższa niż była w poprzednich siedmiu dniach.