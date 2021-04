Anglia: luzowanie obostrzeń. Ruszyły salony fryzjerskie i siłownie, ludzie tłumnie ruszyli do pubów

NOWE Wybierz najlepsze buty do biegania dla siebie. Na co zwrócić uwagę?

Odpowiednie buty do biegania są najważniejszym elementem ubioru biegacza. To one chronią Twoje nogi. By unikać niepotrzebnych kontuzji koniecznie zainwestuj w dobre buty do biegania, a treningi staną się przyjemniejsze i bardziej efektywne. Jakie buty wybrać? Czym kierować się przy zakupie? Sprawdź, jakie technologie można znaleźć w butach do biegania.