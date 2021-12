Angielskie święta z polskim akcentem. Wielkie emocje w okrojonym Boxing Day

Boxing Day, czyli ulubiony sposób spędzania świąt dla fanów piłki nożnej. W czasie, gdy większość piłkarzy w zawodowych ligach wypoczywa, angielska Premier League nie zamierza się zatrzymywać nawet na chwilę. Zgodnie z tradycją w drugi dzień świąt Brytyjczycy obdarowują się prezentami, robią zakupy, a następnie odwiedzają stadion swojej ulubionej drużyny.

W tym roku świąteczne mecze były zagrożone, ponieważ w Anglii szaleje nowa odmiana koronawirusa. Władze ligi zdecydowały, że 19. kolejka będzie rozgrywana zgodnie z planem, a tylko poszczególne mecze zostaną przełożone w szczególnych wypadkach. Ostatecznie z powodu zbyt dużej liczby zakażeń w niektórych zespołach nie odbyły się trzy spotkania: Liverpool - Leeds, Wolver-hampton - Watford i Burnley - Everton.

Mimo to kibice nie mogli narzekać na nudę, a najlepszy prezent od swoich ulubieńców dostali kibice Manchesteru City. Lider tabeli już po 25 minutach meczu z Leicester wygrywał 4:0, a zawodnicy Pepa Guardioli byli głodni kolejnych bramek. Gdy wydawało się, że mecz jest już rozstrzygnięty i mistrzowie mogą dopisać sobie punkty, do głosu doszli jednak goście i nawet Guardiola wyglądał na mocno zaskoczonego. W drugiej połowie Lisy w odstępie 11 minut strzeliły trzy gole i stanęły u progu spektakularnego come backu. Gospodarze w porę się jednak otrząsnęli, a marzenia gości rozwiał najpierw Aymerick Laporte, a następnie dobił ich Raheem Sterling.