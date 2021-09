Angela Merkel w Warszawie. Morawiecki: Z mojej perspektywy pokazałem wolę Polski, że chcemy by UE była globalnym i silnym partnerem

- Dzisiejsze spotkanie to okazja do podsumowania ostatnich 16 lat i zarysowania kluczowych tematów dot. przyszłości- mówił podczas konferencji premier Mateusz Morawiecki. – Kiedy Pani Angela Merkel zaczynała być kanclerzem, to zaznaczała że Polska powinna być wysoko na agendzie – przypomniał.