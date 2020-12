Angela Merkel przed szczytem unijnym: "Mam nadzieję, że pod koniec dnia osiągniemy postęp dla Europy"

Szczyt UE: Wszyscy chcą kompromisu, ale Holandia stawia warunki. Najbliższe godziny zadecydują o budżecie unijnym

Przyjęcie przez Polskę i Węgry kompromisu ws. budżetu unijnego jest najbardziej prawdopodobnym scenariuszem, choć na ostatniej prostej pojawiły się pewne komplikacje. Premier Holandii Mark Rutte postawił trzy warunki, które są obecnie przedmiotem dyskusji. Prezydent Francji Emmanuel Macron odwołał swoje spotkanie z Mateuszem Morawieckim, by spotkać się z Ruttem i namawiać go do zaakceptowania kompromisu. Najbliższe godziny rozstrzygną przyszłość budżetu unijnego.