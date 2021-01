Angela Merkel: Odpowiedzialność za wydarzenia na Kapitolu ponosi Donald Trump

Według Angeli Merkel, to kończący kadencję Donald Trump jest odpowiedzialny za to, co wydarzyło się w środę wieczorem w Waszyngtonie.

- Obrazy zamieszek wywołały u mnie zarówno uczucie złości, jak i smutku. - powiedziała niemiecka kanclerz podczas wideokonferencji prasowej. Dodała też, że każde wybory kończą się czyjąś przegraną, a Trump powinien uznać swoją porażkę już w listopadzie. - Nie zrobił jednak tego nawet wczoraj. Podsycił nastroje sprzyjające kwestionowaniu wyników głosowania, co przełożyło się na atmosferę, która doprowadziła do wczorajszych wydarzeń. - podkreśliła