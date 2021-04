Angela Merkel apeluje o ogólnokrajowy lockdown. Dwa tygodnie temu za taki pomysł przepraszała Niemców

Angela Merkel apeluje o ogólnokrajowy lockdown, by po-wstrzymać kryzys związany z koronawirusem dwa tygodnie po tym, jak przeprosiła za pomysł pięciodniowej blokady w czasie Wielkanocy

Angela Merkel wycofuje się z twardego lockdownu na Wielkanoc i mówi: to był mój błąd!

W środę niemiecka kanclerz poparła apele regionalnych przywódców o wprowadzenie krótkiego, ostrego lockdownu. Dzieje się to w sytuacji, gdy trzecia fala atakuje, dziennie notuje się po 15 tys. nowych zakażeń i są coraz większe problemy w szpitalnych oddziałach opieki medycznej.

Przywódczyni chadeków została zmuszona do szybkiego odwrotu po tym, jak wywołała oburzenie planem zamknięcia wszystkich sklepów od 1 do 5 kwietnia. Bardzo tego żałuję i za to proszę wszystkich obywateli o wybaczenie - powie-działa 66-letnia polityk.