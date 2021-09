Andrzej Sośnierz: Służba zdrowia, to przede wszystkim organizacja, potem pieniądze

Przed KPRM stanęło „białe miasteczko”. Uważa pan, że postulaty medyków są nie do spełnienia?

Generalnie, są pewnie do spełnienia, pytanie: za jaką cenę? Takie sytuacje, jak ta, z którą mamy do czynienie, rozwiązuje się poprzez rozmowy i negocjacje. Inaczej się tego nie da załatwić. W czasie negocjacji dochodzi do ustępstw, do porozumienia. Myślę, że i w tym przypadku tak powinno się stać. Ale jak się to skończy? Trudno tak naprawdę powiedzieć. Natomiast społeczeństwo musi pamiętać o tym, że postulaty medyków wiążą się z obciążeniem obywateli, bo większość tej grupy zawodowej, poza ratownictwem medycznym, finansowana jest ze składki zdrowotnej. Więc jeśli chcemy podnieść finansowanie służby zdrowia lub zwiększyć wydatki w ochronie zdrowia, to musimy podnieść któryś z podatków. Kiedy o tym mówimy, radość jest mniejsza, prawda? Nowy Polski Ład i tak już zapowiada podniesienie różnych podatków. Podatek zdrowotny też budził kontrowersje i sprzeciw. Musimy o tym pamiętać - i rządzący i społeczeństwo. Pamiętać o tym, że zwiększenie wydatków, to zwiększenie podatków.