Andrzej Piaseczny, nowa płyta "50/50": Na krążku Kayah, Organek, Jarecki. Skąd bunt w singlu "Przedostatni", jak przeżył COVID? [WYWIAD]

Andrzej Piaseczny o płycie "50/50"

1. Przedostatni (Michał Fox Król) 2. Powiedz kotku feat. Kayah 3. 50/50 (Kuba Badach) 4. Miłość (Majka Jeżowska) 5. Swoje rób feat. Jarecki 6. Hendzap (Adam Sztaba) 7. No to co...? (Kasia Lisowska) 8. Wizje (Mrozu) 9. Genotyp feat. Organek 10. Zenze (Paulina Przybysz)

Pięćdziesiąte urodziny to wystarczający powód do świętowania! Andrzej Piaseczny postanowił sprawić sobie jedyny w swoim rodzaju prezent - poprosił przyjaciół i ulubionych artystów o napisanie dla niego piosenki.

Andrzej Piaseczny o singlu "Przedostatni"

Dlaczego „Przedostatni”? … Bo chociaż, jak dobrze wiecie, zwykle zajmuję się tematyką ludzkich uczuć, to ta piosenka jest nieco inna. Mimo, że zazwyczaj nie opisuję rzeczywistości, z którą przychodzi nam się borykać, a kiedy nawet - staram się to robić jednak dość delikatnie. Wiem i czuję na własnej skórze, że życie potrafi przejść nasze najśmielsze oczekiwania i zaskakiwać do tego stopnia, że wzbiera w nas bunt i niezgoda, którą trzeba jasno wypowiedzieć. A więc tym razem to nie uczucia, a emocje – choć może z uczuciami w podtekście. Przeciw komu ten bunt? Przeciw wszystkim coraz bardziej ograniczającym naszą wolność. Niezależnie po której stronie sporu, przeciw tym, którzy wcale nie czyniąc tego delikatnie, nakazują nam jacy mamy być. Krzyczą o normach i normalności, spod których – jeśli śmiesz się jakkolwiek wystawić – nazwą cię dziwakiem, odbiorą godność, zalecą formatowanie do własnych potrzeb i ideałów.