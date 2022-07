Andrzej Grajewski: - Największą słabością polskiego futbolu są ludzie zarządzający klubami [Rozmowa]

Równo 25 lat mistrz Polski, którym był wtedy zarządzany przez pana Widzew Łódź pokonał mistrza Azerbejdżanu – Neftczi Baku – 10:0 w dwumeczu. Teraz rywalizacja Lecha z Karabachem Agdam zakończyła się rezultatem 2:5 w dwóch spotkaniach. Co poszło nie tak w polskim futbolu w minionym ćwierćwieczu?

Gołym okiem widać, że piłka nożna w wydaniu klubowym gdzie indziej – nawet w krajach, które słusznie kiedyś uważaliśmy za mocno egzotyczne w futbolu – rozwija się znacznie szybciej niż w Polsce. Karabach przewyższał mistrza Polski z Poznania pod każdym względem mniej więcej o dwa poziomy, zwłaszcza zaś jeśli chodzi o kulturę gry – mówi Andrzej Grajewski, były współwłaściciel Widzewa (awans do fazy grupowej Ligi Mistrzów!), który później był również prezesem Lecha Poznań. – Lech miał gorszych, znacznie słabiej wyszkolonych, ale również ustępujących pod względem motorycznym zawodników. W sytuacji, kiedy na piłkarzy wydajemy wcale nie mniej – na ich transfery i utrzymanie – niż Azerowie, wychodzi na to, że źle ich wyszukujemy i źle przygotowujemy. Czyli de facto przepalamy wielkie pieniądze w piecach. I to od wielu lat.