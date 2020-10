Andrzej Duda wdał się w wymianę zdań w związku z pandemią. "I znów Pan manipuluje. Powtarzam, to co Pan robi to nie jest dziennikarstwo"

We wtorek za pośrednictwem Twittera, dziennikarz "RZ" Jacek Niznikniewicz odniósł się do słów ministra Michała Wójcika, który w kontekście drugiej fali epidemii koronawirusa stwierdził, że "wiedział, że tak będzie", a następnie dodał, że "nie da się nigdy zapanować nad pandemią. To jest zaraza".

Prezydent w swojej odpowiedzi zarzucił dzienniakrzowi, że ten "manipuluje, sugerując, że sytuacja epidemiczna w czerwcu i lipcu była taka sama jak teraz". - Moje ówczesne wypowiedzi w kampanii były adekwatne do tamtej sytuacji. A Pan manipuluje odnosząc je do obecnej. To nie jest dziennikarstwo, to podłość. Tu o poważne sprawy chodzi- napisał Andrzej Duda.

W kolejny wpisie Andrzej Duda stwierdził, że "to co Pan [Nizinkiewicz przyp. red.] robi to nie jest dziennikarstwo. Co do obecnej sytuacji nie wypowiadałem się publicznie. A co do stanu z czerwca i lipca, mówiłem to, co wiedziałem od MZ i GIS. I to była w tamtym czasie absolutna prawda. Czyż nie?- napisał.