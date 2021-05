Andrzej Duda w Tbilisi: Gruzini, czekamy na Was w Zjednoczonej Europie

Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką złożyli w środę wizytę w Gruzji, gdzie wzięli udział w obchodach Dnia Niepodległości tego kraju. - Gruzini, czekamy na Was w Zjednoczonej Europie, bo od wieków jesteście częścią jej dziedzictwa – mówił Duda. Z kolei dwa dni temu prezydent Polski odwiedził Turcję, gdzie podpisano umowę na zakup dronów przez nasz kraj.

- To dla mnie wielki zaszczyt, by przemawiać do was tu dziś, na Placu Wolności w Tbilisi, w dniu tak ważnego święta. W dniu, który upamiętnia deklaracje niepodległości z 1918 roku. Naród gruziński dokonał wówczas fundamentalnego wyboru – opowiedział się za samostanowieniem, za wolnością, za demokracją – oświadczył podczas swojego przemówienia w Tbilisi prezydent Andrzej Duda.

Polski prezydent wskazał, że chociaż między Warszawą a Tbilisi jest przeszło 2 tys. km, to „mało jest państw i narodów tak sobie bliskich jak nasze. Łączą nas bowiem te same wartości”. - Spośród nich najważniejsze to umiłowanie wolności i umiłowanie suwerenności. Mamy je głęboko zaszczepione w naszych duszach od stuleci – mówił. Dodał, że należy się głęboki hołd gruzińskim bohaterom walczącym i poległym w obronie Polski we wrześniu 1939 roku, walczącym i poległym w Powstaniu Warszawskim, a także gruzińskim ofiarom sowieckiej zbrodni katyńskiej, zamordowanym wraz z polskimi oficerami.

- My, Polacy i Gruzini nawzajem dostrzegamy u siebie i niezmiennie szanujemy to wielkie, głębokie umiłowanie wolności. Nieraz też walczyliśmy wspólnie „za wolność naszą i waszą”. Trzeba jednak pamiętać, że wywalczona wolność nigdy nie jest dana raz na zawsze – mówił polski prezydent.

Duda: W Zjednoczonej Europie oraz w NATO jest wystarczająco dużo miejsca Andrzej Duda podkreślił, że nie możemy pozwolić, aby w XXI wieku jakiekolwiek państwo uprawiało w dalszym ciągu imperialną i agresywną politykę bez poszanowania prawa międzynarodowego. - Aby temu zapobiec musimy dbać o siłę instytucji międzynarodowych i wymagać solidarności międzypaństwowej. Nasza jedność i solidarność muszą stanąć na drodze każdego imperialnego marszu! - przekonywał. - Dlatego też jestem dzisiaj tu z wami i pragnę głośno powtórzyć, że w Zjednoczonej Europie oraz w NATO jest wystarczająco dużo miejsca, by pomieścić naszych przyjaciół ze wschodniej części Europy, pomieścić: Gruzję, Ukrainę czy Mołdawię. Zwłaszcza, w obliczu aktualnej sytuacji „polityka otwartych drzwi” Unii Europejskiej i „polityka otwartych drzwi” NATO muszą pozostać utrzymane - dodał.

Prezydent zapewniał, że naród gruziński ma w Polsce i w Polakach „zawsze pewnego sojusznika, sojusznika, który będzie wszelkimi swoimi możliwościami wstawiał się za Gruzją oraz promował integrację Gruzji ze strukturami Euroatlantyckimi”.

Duda: Gruzini, czekamy na Was w Zjednoczonej Europie - Musimy pamiętać i powinien o tym pamiętać każdy, przede wszystkim na Zachodzie, tam właśnie w krajach UE, zwłaszcza tej starej Unii, że kultura europejska to od tysiącleci część tutejszej cywilizacji. To tutaj przecież była antyczna kultura, to jest wasza gruzińska spuścizna – mówił prezydent Polski. Wskazał, że ta kultura europejska dzisiaj to poszanowanie fundamentalnych wartości takich jak: demokracja, prawa człowieka, wolność słowa, czy prawo do zgromadzeń, a mówiąc o wspólnej Europie „musimy także mówić o tych wartościach i robić wszystko by ich przestrzeganie było chronione przez prawo oraz organy państwa”. - Gruzini, czekamy na Was w Zjednoczonej Europie, bo od wieków jesteście częścią jej dziedzictwa. Gruzini, czekamy na Was w NATO, bo jesteście dumnym i dzielnym narodem, który zasługuje na bezpieczeństwo i na możliwość spokojnego budowania swojego dobrobytu – mówił Andrzej Duda.

Dwudniowa wizyta w Turcji Z kolei we wtorek prezydent Andrzej Duda zakończył dwudniową wizytę w Turcji. W poniedziałek spotkał się w Ankarze z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem. Jak poinformował, podczas wizyty podpisane zostały umowy, w tym o zakupie przez Polskę tureckich bezzałogowych statków powietrznych zdolnych przenosić uzbrojenie. - Cieszę się, że działamy wspólnie w NATO, mając wspólne cele, tym głównym jest to, aby nasze państwa były bezpieczne i aby ograniczyć jakiekolwiek niebezpieczeństwa militarne w przestrzeni wokół naszych państw i państw Sojuszu Północnoatlantyckiego – mówił wówczas Andrzej Duda. Dodał, że jest zadowolony ze współpracy przemysłów zbrojeniowych Polski i Turcji oraz zawartych umów - w tym kontraktu na tureckie bezzałogowce oraz umowy o współpracy w ochronie informacji niejawnych w dziedzinie przemysłu obronnego.

Zmiany w programie szczepień. Rząd zachęca nagrodami pieniężnymi