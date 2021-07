Andrzej Duda: Trójmorze to dzisiaj ogromna część rozwoju gospodarczego Europy

Prezydent wskazał, że choć Inicjatywa Trójmorza powstała w 2015 r. to dzisiaj – pomimo pandemii - jest w rozkwicie,a w jej obradach także najważniejsi politycy USA, Niemiec, Japonii czy Francji. - To wszystko pokazuje, że nasi partnerzy, których gospodarki są wielkimi światowymi gospodarkami widzą ogromy potencjał w naszej współpracy - podkreślił. - Trójmorze to jest 120 mln mieszkańców państw UE, Trójmorze to dzisiaj ogromna część rozwoju gospodarczego Europy i najbardziej dynamicznie rozwijająca się gospodarczo jej część – dodał.