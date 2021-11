Andrzej Duda rozmawiał ze Steinmeierem o sytuacji na granicy. Stanowcza deklaracja polskiego prezydenta

Na wspólnej konferencji prasowej prezydentów Polski i Czarnogóry Andrzej Duda przekazał informacje na temat swojej rozmowy z Frankiem Walterem Steinmeierem na temat sytuacji na granicy polsko-białoruskiej.

– Podczas rozmowy z Prezydentem RFN przedstawiłem jaka jest sytuacja na naszej granicy z Białorusią. Powiedziałem, że z uwagi na oczywiste kwestie zobowiązań europejskich, będziemy bronić granicy – stwierdził Andrzej Duda.

Głowa państwa podkreśliła, że Polska udziela pomocy tym, którzy przeszli na naszą stronę granicy. – Rzeczy wiezione w konwoju, który nie został wpuszczony na Białoruś, stoją w pobliżu granicy i w każdej chwili mogą zostać dostarczone – dodał.

Prezydent powiedział, że nawiązał też do ostatnich rozmów kanclerz Angeli Merkel z przywódcami Rosji i Białorusi. – Powiedziałem panu prezydentowi, że krótko mówiąc: Polska nie uzna żadnych ustaleń, które zostaną podjęte jak to się mówi ponad naszymi głowami. Jeżeli ma dojść do jakichś ustaleń, które miałyby być dla Polski, dla polskich władz wiążące, które miałyby polskie władze wykonywać, to owszem, ale to będą ustalenia, które są podjęte wyłącznie przez nas. Tzn. w tych formatach, w których my bezpośrednio uczestniczymy, w których Polska bezpośrednio jest reprezentowana na odpowiednim dla danego formatu poziomie – oświadczył Andrzej Duda.