Andrzej Duda odwiedził siedzibę firmy Polanex. Przedsiębiorstwo zostało uratowane przez państwo przed bankructwem

Andrzej Duda przypomniał, że w szczycie pandemii koronawirusa, zakład Polanex borykał się z ograniczeniem dostaw i z przypadkami zakażenia wśród załogi, które skutkowały wstrzymaniem produkcji.

– Firma stanęła na krawędzi bankructwa. Na szczęście Agencja Rozwoju Przemysłu wyciągnęła pomocną dłoń, polskie państwo wyciągnęło pomocną dłoń do zakładów. Do firmy przyszło nowe kierownictwo, ale przede wszystkim przyszły pieniądze na ratunek: programy rządowe, które były uruchomione w związku z pandemią koronawirusa, a także dodatkowe środki w ramach doinwestowania - po to by zakład mógł się rozwinąć – mówił.

Prezydent stwierdził, że dzięki wdrażanym zmianom, w firmie "wreszcie zaczęto tworzyć godziwe warunki pracy".

– Kiedy ktoś chodzi po terenie zakładu, widzi jakie jest zaplecze socjalne. To jest, w porównaniu z tym co było jeszcze kilka lat temu, inny świat. W tej chwili to są europejskie, światowe warunki. Pracownicy mogą normalnie funkcjonować. Do tego sukcesywna zmiana parku maszynowego, nowoczesne maszyny i pomysły młodego zarządu, młodej załogi na to, w jaki sposób firmę promować, rozwijać w jaki sposób funkcjonować na przecież bardzo konkurencyjnym rynku – powiedział.