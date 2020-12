Andrzej Duda: "Nie lubię, jak ktoś operuje igłą w okolicy moich ramion". Politycy komentują słowa prezydenta

Andrzej Duda był we wtorek gościem Polsat News. W pewnej chwili prezydent zdecydował się wyjawić, dlaczego nie jest fanem szczepień. Przypomnijmy, że kilka miesięcy temu Andrzej Duda stwierdził, że nigdy nie szczepił się na grypę.

- Nie jestem w ogóle zwolennikiem, jeżeli ktoś operuje igłą w okolicach moich ramion, przedramion czy jakiejkolwiek części ciała. Nie lubię tego. Taka jest prawda i wszyscy ci, którzy kiedykolwiek pobierali ode mnie krew, doskonale to wiedzą i znają mnie od tej strony - powiedział prezydent.

- Natomiast są takie sytuacje, gdy są konieczności. Czy ktoś jest entuzjastą czy nie jest entuzjastą, powinien się takiej akcji poddać. Szczepienia, które były szczepieniami przeciwko poważnym chorobom, takim jak polio, jak gruźlica i inne, przyjmowałem i nigdy nie widziałem w tym problemu ani ja ani rodzice, kiedy byłem dzieckiem. Uważaliśmy to za normalne i nadal uważam to za normalne i naturalne. Córkę naszą razem z żoną szczepiliśmy tak, jak wszyscy rozsądni rodzice szczepili swoje dzieci. Więc tu nigdy nie widziałem żadnego problemu. A to jest rzeczywiście bardzo poważna choroba. To nie jest po prostu jakaś tam zwykła grypa - dodał.