Andrzej Arendarski, prezes Krajowej Izby Gospodarczej: Czy stać nas na bycie wykluczonym?

USA i Chiny to dwa mocarstwa, które rywalizują ze sobą o wpływy gospodarcze, co jest jednym z przejawów walki o prymat światowy. To stawia nas w trudnej sytuacji. Z jednej strony Stany Zjednoczone to ważny partner nie tylko w sferze gospodarczej, ale także militarnej (NATO). Z drugiej strony Chiny są ważnym i rozwojowym kierunkiem dla naszego eksportu, dodatkowo zaś współpraca z tym krajem może pomóc nam przyspieszyć rozwój technologiczny, a w tu mamy co nieco do nadrobienia. Obecnie nasz bilans handlowy z Chinami jest zdecydowanie ujemny, więcej bowiem importujemy niż eksportujemy. Jest to jednak ogromny i rozwojowy rynek zbytu, o który zabiegają firmy z całego świata.

Bezpośrednio do Chin eksportujemy towary o wartości ponad 11 mld zł, ale rzadko się mówi o tym ile towarów trafia na rynek chiński pośrednio (np. samochody produkowane w Niemczech i trafiające na rynek chiński są złożone z wielu komponentów produkowanych w Polsce). Idąc tym tropem może się okazać, że na rynek chiński trafiają polskie produkty o wartości kilkudziesięciu mld zł – a to już jest kwota, która zabolałaby polską gospodarkę, gdyby te środki do niej nie wpłynęły. Chiny są także dużym odbiorcą polskich produktów rolnych – niedawno wyruszył tam transport mleka składający się z pięćdziesięciu 40-stopowych kontenerów. Niezależnie więc od interesów łączących nas z USA – nie możemy ignorować Chin – bo są naszym ważnym partnerem handlowym.