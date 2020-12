Andrzej Arendarski. E-myto: Satelitarny pobór danych

Obecny system poboru myta na polskich autostradach wymaga zmiany. Zamiast korzystać z nowoczesnych technologii samochody osobowe i ciężarowe muszą stać w korkach do bramek z inkasentami. W zeszłym roku pojawiła się nadzieja na videotolling, czyli skanowanie tablic rejestracyjnych, na wszystkich autostradach. Niestety państwu nie udało się wdrożyć tej technologii. By zakryć ten blamaż, obecny zarządca myta, Krajowa Administracja Skarbowa, obiecuje wykorzystanie narzędzia, które w nazwie brzmi jeszcze bardziej nowocześnie – pobór satelitarny. Pod tą nazwą kryje się nie tylko, niepotrzebnie droga technologia (na razie przetargi opiewają na prawie 800 mln zł), ale również duże niebezpieczeństwo…

Jak miałby wyglądać pobór satelitarny? Sygnał GPS rejestruje nasz wjazd na autostradę i miejsce wyjazdu, a następnie z naszego konta pobierana jest stosowna opłata. Brzmi pięknie, ale diabeł jak zwykle tkwi w szczegółach. Aplikacja w telefonie obsługująca myto musiałaby działać cały czas w tle– przecież jakoś system musi zarejestrować nasz wjazd. Nie widzę tego, by kierowcy zjeżdżali na parking by włączyć aplikację lub, co gorsze, próbowali ją włączyć w trakcie jazdy. Jak państwo sprawdzi czy dane auto ma akurat włączoną aplikację? Najprawdopodobniej przez manualne kontrole i zatrzymania – w ten sposób nowoczesna technologia wymagać będzie archaicznej formy weryfikacji.

Nasz telefon będzie stale przesyłał dane o położeniu państwu, które zamierza trzymać je przez trzy lata. Zaznaczam, że to telefon – a nie samochód. Czyli bez wyłączenia aplikacji w tle, państwo będzie znało każdy nasz krok, także pieszo. Ale może na świecie gdzieś rozwiązano już ten problem? Otóż, nie. Nigdzie na świecie nie istnieje satelitarny pobór opłat drogowych od samochodów osobowych. Nawet Chiny zrezygnowały z takiego rozwiązania, również z powodu wysokich kosztów – a to już mówi dużo…