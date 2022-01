Andrusiewicz: Wchodzimy w piątą falę epidemii

W poniedziałek rano wiceminister zdrowia Waldemar Kraska na antenie Polsat News poinformował o 10 445 nowych i potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem. Ostatniej doby zmarły 4 osoby.

Po ogłoszeniu oficjalnych danych sytuację pandemiczną w Polsce omawiał podczas konferencji prasowej rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Jak przekazał, mamy do czynienia z 18-procentowym wzrostem zakażeń w stosunku do poprzedniego tygodnia.

- To, co może niepokoić, to odbicie, które następuje przede wszystkim w województwach wschodnich, w których czwarta fala przechodziła jako pierwsza, bo może to świadczyć o tym, że właśnie wchodzimy w piątą falę epidemii - ocenił.

Jak podał, procentowy wzrost zakażeń w odniesieniu do poprzedniego tygodnia wyniósł: w woj. podkarpackim - 50 proc., w woj. małopolskim - 30 proc., w woj. mazowieckim - 29 proc., w woj. lubelskim - 26 proc.

- Widzimy po tej ścianie wschodniej, a także po woj. mazowieckim i małopolskim rzeczywiście to spore odbicie w notowanych codziennie przypadkach zakażeń - ocenił.