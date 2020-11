Andrea Bocelli wydał płytę "Believe". Artysta wystąpi na koncertach w Polsce w 2021 r.

Tematyka zgłębiona przez Bocellego na nowym albumie jest mu wyjątkowo bliska. Jak mówi sam artysta: „Inspiracją do albumu „Believe” są trzy słowa: wiara, nadzieja i miłość. Są to trzy cnoty boskie, zakorzenione w religii chrześcijańskiej, ale niezależnie od przekonań religijnych, są to również trzy wyjątkowe klucze otwierające drzwi do poczucia sensu i spełnienia w życiu”.

Believe to kolejne przedsięwzięcie Bocellego po bijącym wszelkie rekordy koncercie „Muzyka Nadziei”, który miał miejsce w Katedrze Duomo w Mediolanie w Niedzielę Wielkanocną i którego wysłuchały miliony osób na całym świecie. Płyta zawiera również dwa utwory nagrane w duecie ze śpiewaczką operową Cecilią Bartoli, a także dotychczas niepublikowany utwór nieżyjącego już włoskiego kompozytora Ennio Morricone, oraz „Gratia Plena” – utwór zamykający ścieżkę dźwiękową cenionego przez krytyków filmu „Fatima”.

13 listopada 2020 r. światowej sławy tenor Andrea Bocelli wydał swój nowy, zapierający dech w piersiach album Believe. Album przepełniony jest kojącą duszę muzyką, a powstał przy współpracy z Sugar/Decca Records. Alison Krauss, najczęściej nagradzana artystka w historii Grammy, dołączyła do projektu we wzruszającej i pełnej emocji interpretacji utworu „Amazing Grace”.

Na początku tego roku Bocelli w wyjątkowy sposób uwieńczył swój koncert „Muzyka Nadziei” solową interpretacją utworu „Amazing Grace”. Koncert ten obejrzało jednocześnie ponad 2,8 miliona słuchaczy, dzięki czemu przeszedł on do historii jako największe wydarzenie emitowane na żywo i przyciągnął najszerszą widownię spośród wszystkich koncertów muzyki klasycznej emitowanych na żywo na YouTube. W ciągu 24 godzin po zakończeniu koncertu nagranie odtworzyło ponad 28 milionów słuchaczy z całego świata.

Album Believe, wyprodukowany ze Stevenem Mercurio i Haydnem Bendallem, to zbiór podnoszących na duchu utworów, które na przestrzeni lat inspirowały i dawały wsparcie Bocellemu. Poza duetami z Alison Krauss i Cecilią Bartoli – dwoma artystkami, których charakterystyczne głosy rozpoznawane są na całym świecie – do kolekcji utworów trafiła również nowa kompozycja wieloletniego współpracownika Bocellego, Ennio Morricone - „Inno sussurato” (ang. „Whispered Hymn”). Na albumie nie zabraknie również znanych i lubianych utworów takich jak „Hallelujah” oraz „You’ll Never Walk Alone”.

Na potrzeby Believe, Bocelli skomponował również własną ścieżkę dźwiękową do „Ave Maria” i „Padre Nostro”. „Nie uważam się za kompozytora, ale jestem muzykiem i czasem w głowie pojawia mi się jakaś melodia w niemalże całkowitej harmonii (...)”, mówi Bocelli. „Muzyka puka do drzwi mojej duszy, a ja przyjmuję ją z radością i uwalniam ją, zapisując na papierze”. Na albumu trafił również utwór „Mira il tuo popolo” oraz melodie, która przenoszą Bocellego do jego chłopięcych lat i do okresu dorastania w Toskanii. „Stanowią one ścieżkę dźwiękową mojego dzieciństwa” - mówi artysta.

Na Believe znajduje się również jeden z klejnotów muzyki klasycznej – utwór „Fratello sole sorella luna (Dolce è Sentire)”, skomponowany przez Riza Ortolani, który pojawił się wcześniej w filmie Franco Zeffirellego pt. „Brat Słońce, siostra Księżyc”. Kolejna pozycja wzbudzająca zachwyt to „Angele Dei” – niedawno odkryty utwór Pucciniego, w aranżacji Michaela Kaye’a, zaprezentowany przez Bocellego w 2019 roku. „Angele Dei” w oryginale skomponowano bez tekstu, a na prośbę Bocellego napisano słowa modlitwy do Anioła Stróża i dodano do utworu.