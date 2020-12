Andrea Bocelli da przedświąteczny koncert „Believe in Christmas”. Transmisja już 12 grudnia 2020 r. o godz. 21.00. Gdzie transmisja Online?

Po bijącej wszelkie rekordy transmisji na żywo z historycznym występem wielkanocnym w Katedrze Duomo w Mediolanie, Andrea Bocelli powraca z nowym albumem Believe (Sugar/Decca Records) i spektakularnym wydarzeniem na żywo z przepięknej sali Teatro Regio di Parma we Włoszech, które odbędzie się 12 grudnia 2020 r. Tytuł koncertu "Believe in Christmas".

Muzyczne przedsięwzięcie zaprezentowane w najwyższej jakości obrazu i dźwięku z udziałem Andrei, muzyków oraz gości specjalnych, będzie transmitowane do fanów na całym świecie w godzinach dopasowanych odpowiednio do ich stref czasowych (harmonogram transmisji znajduje się poniżej). Bocelli łączy siły z dyrektorem kreatywnym Franco Dragone (najbardziej znanym ze swojej przełomowej współpracy z Cirque Du Soleil), aby stworzyć magiczny występ, który zainauguruje okres świąteczny.

Koncert „Believe in Christmas” Andrei Bocellego jest promowany i produkowany przez Driift, pionierskiego organizatora wydarzeń tego rodzaju z Wielkiej Brytanii, znanego z realizacji koncertów online takich artystów, jak Nick Cave, Niall Horan, Laura Marling, Dermot Kennedy, Biffy Clyro czy James Bay. Jak przystało na tak wyjątkową okazję, będzie to jednorazowa transmisja tego wydarzenia. Jedynie zakup biletu upoważnia do obejrzenia koncertu Andrei w tym niezwykłym teatrze.