Anatolij Karpow gości w Polsce. Słynny szachowy arcymistrz wziął udział w festiwalu szachowym w Ustroniu

- Karpow jest w Polsce i korzystając z tej okazji, zaprosiliśmy mistrza do Warszawy. Dzięki pomocy Łukasza Turleja, wiceprezydenta międzynarodowej federacji szachowej FIDE, udało się wszystko zorganizować – mówi Michał Kanarkiewicz, propagator gry w szachy w Polsce.

– Pomimo wszystkich przeciwności związanych z koronawirusem i z zachowaniem wszelkich zasad ostrożności, zorganizowaliśmy przyjazd mistrza do stolicy. Dziękuję Panu Prezesowi Andrzejowi Matusiakowi i całemu Śląskiego Związku Szachowego za zaproszenie do współpracy oraz za zainicjowanie przyjazdu mistrza do Polski – kontynuuje Kanarkiewicz.

Anatolij Karpow do Warszawy przyjedzie 24 sierpnia. Rozegra symultanę szachową dla zaproszonych gości i partnerów biznesowych BNP Paribas Bank Polska, partnera wydarzenia. Ze względu na Covid-19, wydarzenie odbędzie się bez udziału publiczności.