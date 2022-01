Amsterdam: Zrównoważone paliwo lotnicze coraz popularniejsze. Oto liderzy jego stosowania

Stosowanie zrównoważonego paliwa lotniczego (SAF) ma kluczowe znaczenie w dekarbonizacji lotnictwa, twierdzą szefowie grupa Air France-KLM.

Te niekopalne paliwa produkowane są obecnie ze zużytego oleju spożywczego lub odpadów leśnych i pochodzących z rolnictwa. Ich wytwarzanie nie stanowi konkurencji dla przemysłu spożywczego i nie zakłóca produkcji żywności.

Zrównoważone paliwo lotnicze (SAF) można bezpiecznie i bez modyfikacji stosować w obecnie eksploatowanych samolotach. Ponieważ SAF umożliwia redukcję śladu węglowego średnio o 80 proc. w całym cyklu życia, toteż – obok modernizacji floty i ekopilotażu - stanowi główny element strategii, istotny w osiągnięciu zerowej emisji netto do 2050 roku, zgodnie ze zobowiązaniami Grupy zatwierdzonymi przez SBTi.

Grupa Air France-KLM jest jednym z pionierów, który wykorzystał SAF po raz pierwszy do lotów komercyjnych już w 2011 roku. Dziś Air France-KLM aktywnie wspiera tworzenie sektora produkującego SAF na skalę przemysłową, w szczególności w Europie, aby linie lotnicze mogły korzystać z tych paliw w wystarczających ilościach i po cenie, pozwalającej na powszechne stosowanie. W przypadku braku produkcji na skalę przemysłową, koszty stosowania zrównoważonych paliw lotniczych są od czterech do ośmiu razy wyższe w porównaniu do kosztu paliw kopalnych.