Amerykańskie wybory: do walki Trumpa z Bidenem włączyła się Melania Trump i Barack Obama

Obiecał jednoczyć Amerykanów, co ocali kraj. -Czy serce narodu zamieniło się w kamień? Nie sądzę – mówił Biden i dodał: Nie wierzę w to.

Biden był w Warm Springs, niewielkim miasteczku, gdzie prezydent Franklin Delano Roosevelt zmagał się z polio. Mówił, że USA nie są na tyle chore politycznie, by nie pokonać kryzysu zdrowotnego i gospodarczego.

Dlatego Biden odwiedził Georgię, gdzie Demokrata nie wygrał od 1992 roku. Tam chce zyskać głosy potrzebne, by mieć przewagę w kolegium elektorskim, co przełożyłoby się na wygraną w wyborach.

Oskarżył Donalda Trumpa o to, że fatalnie reagował na pandemię, co spowodowało wzrost liczby zakażeń.

Skrytykował prezydenta, że nie radził sobie z zapaścią gospodarczą, nie powstrzymał rasizmu i brutalności policji, które wywołały masowe demonstracje.

Tragiczną prawdą naszych czasów jest to, że COVID pozostawił głęboką i trwałą ranę w kraju - mówił Biden, szydząc ze słów Trumpa, że radzi sobie z zarazą.

Były wiceprezydent planuje podróż do Iowa, stanu, który w poprzednich wyborach poparł Trumpa. W tym czasie kandydatka Demokratów na wiceprezydenta, senator Kamala Harris, odwiedzi Arizonę i Teksas.

Kiedy Biden starał się poszerzać poparcie na południu kraju, Trump skupił się na stanach Michigan, Wisconsin i Pensylwanii, które cztery lata temu były dla niego łaskawe.