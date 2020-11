Amerykańskie media: Joe Biden wygrał wybory i jest 46. prezydentem USA. Donald Trump: Wybory są daleko od zakończenia

Polityczny thriller pod nazwą prezydenckie wybory w Stanach Zjednoczonych zakończył się. Stacja CNN i inne amerykańskie podały: Joe Biden uzyskał 273 głosy elektorów, to oznacza, ze zostaje prezydentem USA.

Ale już wiadomo, że jego rywal, urzędujący jeszcze prezydent USA Donald Trump nie odpuści, co zapowiadał zresztą dużo wcześniej.

Na wieść o jego wygranej na ulice Nowego Jorku, Waszyngtonu oraz wielu kalifornijskich miast wyszły tłumu, by cieszyć się z wygranej Demokraty.

A adwokaci Donalda Trumpa już rozmyślają, jak w ciągu najbliższego tygodnia doprowadzić do paraliżu kolegium elektorskiego, które decyduje o wyborze amerykańskiego prezydenta, aby znaleźli się w nim ludzie, których nie będzie krępowała zasada, że oddają oni głosy na tego kandydata, który uzyskał najwięcej głosów w danym stanie.

Jego sztabowcy składali przecież już pozwy w sądach, by wstrzymać liczenie głosów w wielu stanach, zarzucał doradcom Bidena oszustwa wyborcze, nie zostawił suchej nitki na korespondencyjnych wyborach , które- jego zdaniem- prowadziły do oszukańczych praktyk Demokratów.

Prawdziwy przełom nastąpił w miniony piątek, kiedy to Joe Biden wyprzedził w Donalda Trumpa nie tylko w Pensylwanii, ale także w Georgii i był już tylko kilka kroków od zwycięstwa.

I to w wielkim stylu. Rozniósł Bidena na Florydzie, gdzie sondaże wskazywały na wygrana Demokraty.

Im bardziej kampania się rozkręcała, tym poparcie dla Bidena spadało, w siłę za to rósł Trump, który po krótkiej przerwie spowodowanej koronawirusem, ruszył w pościg za rywalem.

Były to wybory, których wyników po raz kolejny nie potrafiły przewidzieć tamtejsze sondażownie.

Wtedy już sztabowcy Trumpa wiedzieli, że wygrana szefa jest niemożliwa. On sam jednak powtarzał: padłem ofiarą ogólnokrajowego spisku mającego pozbawić mnie prezydentury. I na pewno, zgodnie a tą filozofią będzie walczył dalej.

Wygrana Bidena w Pensylwanii dała mu 20 głosów elektorskich, co oznaczało, że Demokrata wygrał wybory prezydenckie .

Ale Donald Trump powtarzał, że wybory jeszcze się nie skończyły i dodawał, że to spisek przeciwko niemu.

Mówi się, że jeśli Trumpowi nie uda się zablokować wygranej Bidena, to wystartuje on w kolejnych wyborach za cztery lata.

Po co miałby to robić? By przygotować grunt pod swoją … dynastię. Jego następczynią miałaby być ukochana córeczka tatusia, Ivanka.

Czy tak będzie, nie wiadomo? Na razie Trump i jego ludzie mogą ze złością rozpamiętywać piątkowy poranek w Pensylwanii, kiedy Biden prowadził już 49,4 proc. do 49,3 proc. Trumpa, odbierając przewagę prezydentowi. Do przeliczenia zostało wtedy 140 tys. głosów.

Głosy w Pensylwanii liczono szybko, w przeciwieństwie do Georgii, Nevady i Arizony. Biden wygra w Pensylwanii i nie potrzebował już więcej głosów.

W Georgii Biden prowadził w piątek rano 1067 głosami, do przeliczenia było 8 000 głosów oraz tyle samo nadesłanych pocztą przez żołnierzy USA stacjonujących poza granicami kraju.

Wygrana w Georgii dawałą 16 punktów głosów elektorskich.

Przewaga Bidena w Arizonie Biden wynosiła 47 tys. a do policzenia było kolejne 200 tys. W Nevadzie przewaga Bidena wynosiła ponad 11 tys. głosów, do przeliczenia było ok. 50 tys. głosów.