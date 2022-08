Amerykański sen na Anfield, czyli Liverpool pod rządami FSG i Kloppa

Gdy menedżer Marc Kosicke odebrał pierwszy telefon od ówczesnego dyrektora sportowego Liverpoolu Iana Ayre, poprosił o połączenie wideo, a przed nim sprawdził w go w Google. Wielu ludzi w branży ma już przeświadczenie, że angielscy dziennikarze lubią robić prowokacje. Ale tu była pełna zgoda, do agenta Juergena Kloppa zadzwonił Liverpool. Był wrzesień 2015, a Niemiec odpoczywał po siedmiu latach pracy w Borussii Dortmund.

Wcześniej Klopp odmówił West Hamowi, jeszcze wcześniej musiał odmówić Manchesterowi United, bo… złe przeczucia na temat klubu z Old Trafford miała jego żona. Podobno, gdy usłyszał, że ręce po niego wyciąga Liverpool – spadł z krzesła. A przed podpisaniem kontraktu z Liverpoolem, zgłaszali się do niego zewsząd: Chiny, Rosja, Włochy, Francja, Hiszpania, Stany Zjednoczone, nawet Katar.

Jak doszło do pierwszego spotkania Kloppa z właścicielami? – Nowy Jork to chyba dobre miejsce do zachowania anonimowości? – pytał siebie niemiecki szkoleniowiec. Nie miał więc oporów, by polecieć za wielką wodę, by dyskutować na temat pracy. Nie chciał rozgłosu na samym starcie, tymczasem w samolocie musiał robić sobie zdjęcia ze stewardessami, recepcjonistką hotelu Hyatt, w którym się zatrzymał, była kobieta z Mainz. – Nie wierzę, Kloppo tu jest! – krzyknęła mu przy odbieraniu kluczy. Chwilę później rozpoznała go grupa dwudziestu Turków. Szybko świat obiegła informacja – Klopp jest w Stanach Zjednoczonych.