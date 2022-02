Amerykański producent lodów krytycznie o wysłaniu do Europy żołnierzy z USA. Stanowcza odpowiedź z Polski

W mijającym tygodniu prezydent Stanów Zjednoczonych podjął decyzję o wysłaniu do Europy blisko dwóch tysięcy dodatkowych żołnierzy. Zgodnie z planem, część z nich zostanie rozlokowana w Polsce. W sobotę na lotnisku Jasionka pod Rzeszowem wylądował samolot z pierwszymi amerykańskimi żołnierzami z 82. Dywizji Powietrznodesantowej.

Decyzja Bidena spotkała się z ostrą krytyką amerykańskiego producenta lodów. Firma Ben & Jerry’s, która angażuje się również w sprawy społeczne, w tym wspieranie środowisk LGBT, zwróciła się do prezydenta USA z apelem. „Nie można jednocześnie zapobiegać wojnie i przygotowywać się do niej. Wzywamy prezydenta Bidena do deeskalacji napięć i pracy na rzecz pokoju” – napisano na oficjalnym profilu producenta na Twitterze. Jak dodano, wysyłanie kolejnych żołnierzy jedynie „podsyca płomień wojny”, do jakiej może dojść między Rosją a Ukrainą.

Wpis ten wywołał lawinę komentarzy, większość krytycznych wobec stanowiska firmy. Odpowiedź popłynęła także z Polski. Głos zabrał rzecznik ministra-koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.