Amerykański atak lotniczy we wschodniej Syrii. Pierwsza operacja militarna za prezydentury Joe Bidena

Kilkunastu szyickich bojowników wspierających Iran zginęło, zniszczono też wiele instalacji wojskowych we wschodniej Syrii. To skutek amerykańskiego ataku lotniczego we wschodniej Syrii. Taką informację przekazało Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka z siedzibą w Londynie.

Była to odpowiedź za niedawny atak rakietowy proirańskich bojówek w północnej części Iraku, w którym zginął cywil współpracujący z siłami amerykańskimi.

Rzecznik Pentagonu John Kirby w komunikacie potwierdził, że był to odwet za niedawne ataki na cele amerykańskie w Iraku oraz pogróżki wysuwane pod adresem Stanów Zjednoczonych. Czwartkowy atak był pierwszą operacją wojskową podjętą z rozkazu prezydenta Joe Bidena.

- Na rozkaz prezydenta Joe Bidena amerykańskie siły zbrojne przeprowadziły ataki z powietrza, których celem była infrastruktura wykorzystywana przez wspierane przez Iran grupy bojowników w zachodniej Syrii – napisał Kirby i dodał, że zniszczono kilka obiektów szyickich grup zbrojnych, w tym Brygad Hezbollahu.