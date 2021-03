Amerykańska firma Westinghouse Electric Company chce zainwestować w technologie jądrowe w Polsce

Zgodnie z przyjętą niedawno Polityką Energetyczną Polski do 2040 r. (PEP2040), polski rząd chce do 2043 r. zbudować od 6 do 9 GWe zainstalowanej mocy jądrowej z wykorzystaniem reaktorów wodnych ciśnieniowych generacji III lub III+, by zastąpić przestarzałe moce węglowe.