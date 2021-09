Amerykańska broń w rękach talibów. Dr Jacek Raubo: Wyposażenie armii USA może pojawić się na polach różnych konfliktów

Talibowie chwalą się sprzętem wojskowym pozostawionym w Afganistanie przez siły zbrojne Stanów Zjednoczonych. Fotografują się w kokpitach amerykańskich samolotów, pokazują wozy opancerzone podczas defilad. Czy faktycznie będą mogli to wszystko wykorzystać?

Przede wszystkim należy powiedzieć, że zasoby, które zostały przejęte przez talibów nie są jeden do jednego pozostałością po siłach zbrojnych Afganistanu oraz policji. Formacje te prowadziły różnego typu działania z wykorzystaniem sprzętu, który został sfinansowany przez państwa trzecie na czele ze Stanami Zjednoczonymi. To wyposażenie było w użytku jeszcze zanim przejęli je talibowie i nie zawsze było stuprocentowo sprawne – często brakowało części zamiennych, występowały też problemy z logistyką. Zresztą właśnie to wskazuje się jako jeden z powodów tak szybkiego upadku części jednostek, które broniły kluczowych węzłów przed talibami.

Wygląda jednak na to, że sprzętu jest sporo.

Pamiętajmy, że bazujemy na danych, które są nam udostępniane przez Stany Zjednoczone oraz przez inne państwa i są to wyłącznie dane statystyczne, ponieważ nie oddają one rzeczywistych możliwości na polu walki. Dobrym przykładem są samoloty bojowe. Afgańskie siły powietrzne miały dać przewagę w walkach z talibami, którzy teraz przejęli część tych maszyn. Ale co do ich możliwości istnieją liczne wątpliwości dotyczące nawet takich elementów jak dostęp do odpowiednich smarów. Talibowie będą mogli wykorzystywać raczej sprzęt poradziecki, czy też porosyjski. Tu można wspomnieć choćby o śmigłowcach MI-17. Co do innych maszyn można przypuszczać, że będą służyły raczej do demonstracji siły niż realnych działań bojowych. W słynnym nagraniu z hangaru ze śmigłowcami, do którego wchodzą talibowie widać, że maszyny są na tyle uszkodzone – można było zobaczyć tam pootwierane dzioby, gdzie mogły znajdować się kluczowe systemy – że nie będzie się dało ich odtworzyć z części dostępnych na rynku. Sprzęt typowo amerykański będzie bardzo trudny do obsługi. Warto podkreślić też, co było zarzutem w czasie budowania afgańskiej armii przez Amerykanów, że siły powietrzne były uzależnione od pomocy zewnętrznej, przede wszystkim kontraktorów oraz pracowników prywatnych firm, którzy byli opłacani właśnie, żeby utrzymywać pewien zaawansowany technologicznie sprzęt. Kiedy tego wsparcia brakowało, te maszyny miały problem. Dlatego będą służyły raczej jako wystawa na tle której talibowie mogą się fotografować, ale z której na dłuższą metę nie będą mogli korzystać.