Amerykanie wybudują w Polsce małe reaktory atomowe. Sasin: To wydarzenie historyczne

Podczas poniedziałkowej ceremonii w USA polski koncern miedziowy KGHM oraz amerykańskie NuScale Power podpisały porozumienie, które przewiduje opracowanie i wybudowanie dla KGHM sześciu małych modułowych reaktorów nuklearnych SMR.

- To wydarzenie ważne nie tylko w wymiarze gospodarczym, ale to wydarzenie ważne także dla przyszłości Polski - powiedział we wtorek wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin tuż przed podpisaniem porozumienia pomiędzy KGHM a NuScale Power.