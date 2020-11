Amerykanie wybrali już prezydenta. Nie wiemy jednak, jak się nazywa, mamy go poznać już w piątek (VIDEO)

Ale miliony głosów oddali Amerykanie korespondencyjnie i to z nimi muszą się teraz męczyć komisje wyborcze w Nevadzie, Georgii, czy Karolinie Północnej.

Kiedy trwa liczenie głosów w kilku ostatnich amerykańskich stanach, do akcji ruszyli sztabowcy Donalda Trumpa. Domagają się zaprzestania liczenia głosów, bo wybory już się skończyły.

Kampania Trumpa przyniosła niewielkie zwycięstwo w Pensylwanii, gdy sędzia orzekł, że obserwatorzy Republikanów mogą obserwować liczenie głosów z małej odległości.

Biden zmniejsza dystans do Trumpa w Pensylwanii, bo na tapetę wzięto teraz liczenie głosów, które dotarły drogą pocztową. Przewaga Trumpa w Georgii z kolei spadła poniżej 20 tys. głosów.

Procesy, w których ludzie Trumpa domagają się wstrzymania przeliczania głosów są niepotrzebne, to nic więcej niż próba odwrócenia uwagi i opóźnienia tego, co jest nieuniknione - Joe Biden będzie następnym prezydentem Stanów Zjednoczonych- mówi szefowa kampanii Demokraty Jennifer O'Malley Dillon.

Nevada, Pensylwania, Karolina Północna, Georgia i Arizona nadal zliczają głosy liczą karty ponad 48 godzin po wyborach. Dużą liczbę kart do głosowania wysyłano pocztą, przez co liczenie zajmuje więcej czasu, a różnice między rywalami są niewielkie.

„ZATRZYMAJ LICZENIE!”, Prezydent napisał na Twitterze w czwartek. Potem pojawił się kolejny tweet: „ŻADNE KARTY DO GŁOSOWANIA, KTÓRE PRZYSZŁY PO DNIU WYBORÓW, NIE BĘDĄ LICZONE!”