Amerykanie ujawnili, ile wojska Rosja wysłała na Białoruś. A to nie koniec

Wszystko to, zdaniem USA, ma związek z napięciem wokół Ukrainy. - To ważne, by otwarcie i szczerze mówić o zagrożeniu ze strony Rosji - powiedziała Jen Psaki podczas konferencji prasowej. Uzupełniła, że oprócz jednostek na Białorusi, Moskwa zgromadziła wokół granicy rosyjsko-ukraińskiej tysiące innych żołnierzy. - To niebezpieczne - podkreśliła - od ponad tygodnia ostrzegamy, że do rosyjskiej inwazji może dojść w każdej chwili.