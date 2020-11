Ameryka wydaliła 94-letniego niemieckiego zbrodniarza. Zdradziły go dokumenty odnalezione w zatopionym okręcie

Nie wiadomo jeszcze, czy po przetransportowaniu go do Niemiec stanie tam przed sądem.

Początkowo Berger udawał niewinnego, wyrażał zdziwienie, że po 75 latach spędzonych na amerykańskiej ziemi grozi mu deportacja.

Tłumaczył, że był w marynarce wojennej, w końcu jednak przyznał, iż był strażnikiem w obozie, ale taki dostał rozkaz i nie był nawet uzbrojony, nie zabijał więźniów.

Jednak podczas dochodzenia wyszło na jaw, że nadzorował pod koniec wojny w 1945 r. dwutygodniowy „marsz śmierci” więźniów, podczas którego zginęło kilkudziesięciu z nich.

Niemieccy śledczy będą musieli podjąć wkrótce decyzję, co do postępowania wobec deportowanego. Być może stanie on przed sądem tak, jak pięć lat temu Oskar Gröning, nazywany „księgowym Auschwitz”. 94-letniego wówczas oskarżonego uznano za winnego udziału w zabójstwie 300 tysięcy Żydów, skazano go za to na cztery lata więzienia. Gröning nie trafił jednak do więzienia, zmarł, nim uprawomocnił się wyrok w jego sprawie.