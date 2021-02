Ameryka w szoku po wypadku Tigera Woodsa. Cud, że przeżył. Życie uratowały mu poduszki powietrzne, twierdzą specjaliści

Szeryf Alex Villanueva dodał, że choć Woods był w stanie się komunikować, to nie mógł wstać. Poważne obrażenia obejmowały pęknięcie kostki i złamania dwóch nóg, donosił "Los Angeles Times". Zdjęcia z wypadku pokazały szary pojazd leżący na boku na wzniesieniu z uruchomionymi poduszkami powietrznymi i poważnymi uszkodzeniami przodu.

45-letni Woods był przytomny, gdy wyciągnięto go przez przednią szybę poważnie uszkodzonego luksusowego SUV-a. - To było wielkie szczęście, że Woods wyszedł z tego żywy - powiedział zastępca szeryfa hrabstwa Los Angeles Carlos Gonzalez, który był pierwszy na miejscu zdarzenia.

- Poduszki powietrzne zostały uruchomione, a wnętrze samochodu pozostało w zasadzie nienaruszone, dając [Woodsowi] szansę na przeżycie, co w innym przypadku zakończyłoby się śmiercią - powiedział Villanueva.

Początkowo mówiono, że Woodsa trzeba ratować za pomocą narzędzia zwanego "szczękami życia", okazało się, że ich użycie nie było konieczne.

- Użyliśmy siekiery i innego narzędzia ręcznego, aby podważyć przednią szybę, a następnie wyciągnęliśmy go – powiedział strażak Narvaez. - Zapytałem go, jak się nazywa, odpowiedział mi, że Tiger i w tym momencie go rozpoznałem – dodał.

Po wyciągnięciu Woodsa z wraku, ratownicy zabezpieczyli mu szyję i zabrali do centrum medycznego Harbor-UCLA. - Był przytomny, gdy trafił do szpitala i poprosił kogoś, by skontaktować się z członkiem jego zespołu - dodał Villanueva.