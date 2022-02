Ameryka ostrzega: Rosja ma listę Ukraińców, których trzeba zabić lub posłać do obozów po agresji

USA twierdzi, że Rosja sporządziła listę Ukraińców, którzy mają zostać zabici lub wysłani do obozów po dokonaniu agresji - donosi poniedziałkowy The Washington Post.

Stany Zjednoczone poinformowały ONZ, że posiadają wiarygodne informacje, z których wynika, że ​​Moskwa opracowuje listy Ukraińców „do zabicia lub wysłania do obozów po okupacji wojskowej”, zgodnie z listem przesłanym do szefa ONZ ds. praw człowieka, otrzymanym przez The Washington Post.

W liście zarzucono, że planowanie po inwazji przez Moskwę wiązałoby się z torturami, wymuszonymi zaginięciami i „powszechnym ludzkim cierpieniem”.

Podczas rozmowy z dziennikarzami w poniedziałek rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow zaprzeczył twierdzeniom zawartym w liście. „Czy zdajesz sobie sprawę, że to absolutne kłamstwo? To absolutna fikcja. Nie ma takiej listy. To podróbka – mówił Pieskow.

W liście podpisanym przez Bathshebę Crocker, ambasador USA przy ONZ w Genewie, czytamy: Chciałbym zwrócić Państwa uwagę na niepokojące informacje uzyskane przez Stany Zjednoczone, które wskazują, że łamanie praw człowieka jest planowane w kolejnej inwazji.