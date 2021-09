Amber Gold. Małgorzata Wassermann o zwolnieniu z aresztu Katarzyny P., współoskarżonej w aferze

W rozmowie z polskatimes.pl decyzję sądu skomentowała Małgorzata Wassermann, przewodnicząca sejmowej komisji ds. Amber Gold. – Decyzja o zwolnieniu Katarzyny P. z aresztu nie jest dla mnie bardzo zaskakująca. Zgodnie z polskimi przepisami, zasadą jest stosowanie aresztu do okresu dwóch lat, a w wyjątkowych przypadkach jest to okres dłuższy – powiedziała.

Poseł PiS przypomniała, że Katarzyna P. została tymczasowo aresztowana w 2013 roku. – Oznacza to, że była pozbawiona wolności przez okres praktycznie 8 lat, a nie zapominajmy, że to nie jest kara – to jest na razie tymczasowy areszt, który ma służyć zabezpieczeniu prawidłowego toku postępowania karnego – dodała.

Zdaniem Małgorzaty Wassermann pretensje można mieć do wymiaru sprawiedliwości, który przez tyle lat nie potrafi sobie poradzić z tym postępowaniem. – Proszę zwrócić uwagę, ile lat toczyło się najpierw w prokuraturze to postępowanie, zresztą z mizernymi do 2015 roku efektami. Potem była kwestia sądu. Ile musimy czekać na apelację. Z punktu widzenia gwarancji procesowych i przepisów, nie jest to dla mnie decyzja ani zaskakująca, ani nadzwyczajna – powiedziała.