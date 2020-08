Ambasador Białorusi pilnie wezwany do MSZ. "Bezpodstawne oskarżenia władz Białorusi pod adresem Polski"

Chodzi o wypowiedź prezydenta Białorusi Aleksandra Łukaszenki, który po raz kolejny mówił o zagrożeniu, jakie jego zdaniem płynie ze strony Polski. Według niego trwa wojna dyplomatyczna, której celem jest ingerencja w wewnętrzne sprawy Białorusi. - Widzicie te oświadczenia o tym, że jeśli Białoruś się rozpadnie, to obwód grodzieński przypadnie Polsce. Mówią o tym już otwarcie. Nic im się nie uda, wiem to na pewno - miał powiedzieć Łukaszenka, którego za państwową agencją BiełTA cytuje Wyborcza.pl.

Ambasador Białorusi w Polsce został wezwany do MSZ w środę na godz. 15 "w związku z powtarzającymi się bezpodstawnymi oskarżeniami władz Białorusi pod adresem Polski".

- Osoby, które nie mają wizy, a chciałyby opuścić ze względów politycznych swój kraj, mają uruchomione konsulaty polskie na Białorusi i Ukrainie. Tam w trybie przyspieszonym będą wydawane im wizy o charakterze humanitarnym - zapowiedział wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz, zaznaczając przy tym, że za wizy humanitarne nie będą pobierane opłaty, za wyjątkiem opłaty ubezpieczeniowej. - Chcę podkreślić, że celem tego działania nie jest zachęcenie obywateli Białorusi do wyjazdu. To sygnał, że gdyby działo się im źle, mogą liczyć na sąsiada - wyjaśniał Przydacz.

O tym, że Grodno powinna trafić do Polski napisał kilka dni temu na Twitterze Tomasz Sommer, redaktor "Najwyższego CZASu!".

"Jest reż zupełnie oczywiste, że Grodno powinno, w przypadku rozpadu Białorusi, trafić do Polski. PiS to wie, ale boi się powiedzieć.