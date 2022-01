Ambasada USA apeluje do Amerykanów na Ukrainie o rozważenie natychmiastowego wyjazdu. Powodem napięcie na granicy z Rosją

Amerykańska ambasada w Kijowie zaapelowała do obywateli USA będących na Ukrainie o jak najszybsze opuszczenie kraju zaznaczając, że sytuacja tam jest "nieprzewidywalna z powodu rosnącego zagrożenia rosyjskimi działaniami militarnymi".

Według placówki sytuacja może pogorszyć się w taki sposób, że będzie o tym wiadomo tylko "z niewielkim wyprzedzeniem".

W poniedziałek Departament Stanu USA polecił rodzinom całego personelu amerykańskiej ambasady w Kijowie opuszczenie kraju oraz zezwolił na wyjazd z Ukrainy pracowników niższego szczebla.

Ale USA to nie jedyne państwo, które ewakuuje swoich dyplomatów bądź ich rodziny. W poniedziałek brytyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że część personelu i rodzin została ewakuowana.

- Nie zrobimy tego samego, ponieważ nie znamy żadnych konkretnych powodów – powiedział natomiast szef polityki zagranicznej UE, Josep Borrell.

Natomiast według „Times of Israel” przedstawiciele m.in. Kancelarii Premiera, Ministra Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Obrony, Ministerstwa Spraw Diaspory i Agencji Żydowskiej spotkali się w niedzielę, by omówić przygotowania na możliwość, że tysiące ukraińskich Żydów będzie chciało wyemigrować do Izraela w przypadku rosyjskiej inwazji na kraj.

Rosja zgromadziła ponad 100 tys. żołnierzy w pobliżu granicy z Ukrainą, a od ubiegłego tygodnia przerzuca swoje wojska na terytorium graniczącej z Ukrainą Białorusi – formalnie, w celu przeprowadzenia tam manewrów wojskowych Związkowa Stanowczość 2022. Kijów i państwa zachodnie mówią o realnej groźbie rosyjskiej agresji.