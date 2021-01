Amantadyna leczy chorych na COVID-19? Za kilka tygodni poznamy wyniki badań nad amantadyną. Badanie zlecił minister zdrowia Adam Niedzielski

Przełomowa metoda diagnostyki nowotworów w Łodzi. Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki robi pionierski krok naprzód

Przełomowa metoda diagnostyki nowotworów dotarła do Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Opiera się na analizie DNA guza nowotworowego. Dzięki temu pacjentki będą miały dostęp do medycyny spersonalizowanej. To innowacyjny krok łódzkiego szpitala, stawiający go w gronie światowych pionierów w tej dziedzinie.