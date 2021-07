Alvaro Soler znów w Polsce! Artysta wystąpi w koncercie "Lato, muzyka, zabawa. Wakacyjna trasa Dwójki". 9 lipca nowa płyta Hiszpana [WIDEO]

Alvaro Soler powraca po półtorarocznym urlopie z nowymi osobistymi historiami nawet z tych najtrudniejszych momentów. Jednocześnie artysta nie zapomniał o pozytywnym przekazie w swojej twórczości, czyli czymś, za co pokochały go miliony słuchaczy na całym świecie. Singiel „Mañana” z gościnnym udziałem Cali Y El Dandee to kolejna zapowiedź albumu „Magia”, którego premiera jest zaplanowana na piątek, 9 lipca 2021 r.

- W 2019 roku byłem trochę zmęczony. Jestem nieskończenie wdzięczny za wszystko, czego mogłem doświadczyć, ale potrzebowałem czasu, by zebrać inne doświadczenia. A potem wszystko się zmieniło. Pandemia wydłużyła mój urlop. Na album „Magia” nie tylko napisałem więcej piosenek niż kiedykolwiek wcześniej, ale też miałem czas, by wszystkie samodzielnie wyprodukować. Niektóre utwory z płyty powstały parę lat temu, inne są zupełnie nowe, ale każde z nich idealnie wpasowały się w obecny klimat. „Magia” to z pewnością najbardziej intymny z moich dotychczasowych albumów i, moim zdaniem, najlepszy.