Alternatywna edukacja zupełnie za darmo. „Szkoła w Chmurze” pokazuje, że system da się złamać

"Szkoła w Chmurze nie jest klasyczną edukacją domową, gdzie uczeń lub rodzic muszą samodzielnie wyszukiwać materiały do nauki. U nas uczeń nie jest pozostawiony sam sobie, my go pilotujemy, prowadzimy poprzez platformę edukacyjną. Nie określamy się jako edukacja domowa, mówimy, że jesteśmy zwykłą szkołą, ale rozproszoną. Może do niej chodzić każdy uczeń, bez względu na swoje miejsce zamieszkania" - mówi Mariusz Truszkowski, założyciel Szkoły w Chmurze

Archiwum prywatne Szkoły w Chmurze