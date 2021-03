Allegro wybrało dostawcę automatów paczkowych. Na ulicach pojawią się jeszcze w tym roku

Jak podano w komunikacie, "wygoda zakupów i dostawy są priorytetem Allegro, dlatego platforma idzie krok dalej i rozpoczyna budowę własnej sieci automatów paczkowych". - Podpisany dziś list intencyjny z Modern-Expo Group oznacza start produkcji pierwszej partii 1500 urządzeń, z których kupujący i sprzedający zaczną korzystać jeszcze w tym roku- poinformowano.

- Dbamy o to, aby klienci Allegro byli zadowoleni na każdym etapie zakupów. Dużą wagę przykładamy do szybkości dostaw i już teraz ok. 80 proc. przesyłek trafia do klienta w ciągu 1-2 dni od zamówienia. Mamy ambicję, żeby dostawy te były jeszcze szybsze, tańsze i wygodniejsze. Dlatego postanowiliśmy zainwestować we własną sieć automatów paczkowych, jako uzupełnienie sieci ok 30 tys punktów odbioru i automatów dostępnych już na Allegro- - powiedział Grzegorz Czapski Dyrektor ds. Rozwoju w Allegro, cytowany w komunikacie.