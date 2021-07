Alkohol na drogach w Unii Europejskiej. Jakie ograniczenia i mandaty czekają na kierowców za granicą?

Problem nietrzeźwych kierowców to jedno z wyzwań w zakresie poprawy bezpieczeństwa na europejskich drogach. Państwa Unii Europejskiej podejmują rozmaite działania dążące do zmniejszenia liczby wypadków, ze szczególnym naciskiem na te związane ze spożyciem alkoholu.

Do największej liczby śmiertelnych wypadków drogowych doszło w krajach takich jak Niemcy, Włochy i Polska. Od bezwzględnych danych ważniejsze są jednak statystyki w odniesieniu do miliona mieszkańców, w których Polska zajmuje - niestety - wysokie piąte miejsce.

W związku z powyższym w większości państw Unii Europejskiej obowiązuje limit dopuszczalnej ilości alkoholu we krwi. W Polsce wynosi on 0,2 promila. Choć chętnie powołujemy się na Włochy, w których dopuszczalna wartość wynosi 0,5 promila, wiele krajów ma znacznie bardziej bezwzględne prawo niż Polska. W Czechach, Słowacji, Rumunii, Bułgarii i na Węgrzech limit wynosi 0.

W Polsce rozróżnia się dwa poziomy stężenia alkoholu we krwi:

stan po spożyciu alkoholu (od 0,2 do 0,5 promila) stan nietrzeźwości (powyżej 0,5 promila)

W 1. przypadku można zostać ukaranym aresztem (od 5 do 30 dni) lub grzywną (od 50 zł do 5 tys. zł). Dodatkowo sąd może nałożyć czasowy zakaz prowadzenia pojazdów, wynoszący od 6 miesięcy do 3 lat.

Znacznie poważniej sprawy się mają w 2. przypadku, gdyż wówczas sąd wymierza karę na podstawie kodeksu karnego. Czekać nas może grzywna (co najmniej 5 tys. zł), ograniczenie wolności (np. przymusowe prace społeczne) lub kara więzienia do 2 lat. Do tego sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 1 roku aż do 15 lat.