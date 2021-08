Alicja Sękowska śpiewa "Nie śpię do rana". To nowa propozycja muzyczna artystki i prezenterki TVP Kobieta. Premiera singla [POSŁUCHAJ]

Muzykę do utworu Alicji Sękowskiej "Nie śpię do rana" skomponował Tomasz Lubert - kompozytor, gitarzysta, producent muzyczny - założyciel zespołów Virgin, Video i Volver, wraz z Patrycją Kosiarkiewicz - wokalistką, kompozytorką, autorką wielu znanych przebojów. Patrycja Kosiarkiewicz odpowiedzialna jest także za warstwę tekstową nowego utworu Alicji Sękowskiej "Nie śpię do rana”.

dereszynsky · Nie Śpię Do Rana - Alicja Sękowska

Producentem utworu "Nie śpię do rana" jest Chris Aiken znany ze współpracy z najpopularniejszymi artystami na polskiej scenie muzycznej, między innymi Edytą Górniak, Margaret czy Viki Gabor.