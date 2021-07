Alicja Sękowska śpiewa "Nie śpię do rana". To nowa propozycja muzyczna artystki i prezenterki TVP Kobieta. Premiera singla 7.08.2021

Muzykę do utworu Alicji Sękowskiej "Nie śpię do rana" skomponował Tomasz Lubert - kompozytor, gitarzysta, producent muzyczny - założyciel zespołów Virgin, Video i Volver, wraz z Patrycją Kosiarkiewicz - wokalistką, kompozytorką, autorką wielu znanych przebojów. Patrycja Kosiarkiewicz odpowiedzialna jest także za warstwę tekstową nowego utworu Alicji Sękowskiej "Nie śpię do rana”.

Producentem utworu "Nie śpię do rana" jest Chris Aiken znany ze współpracy z najpopularniejszymi artystami na polskiej scenie muzycznej, między innymi Edytą Górniak, Margaret czy Viki Gabor.

Alicja Sękowska: "Nie śpię do rana” to lekki, radosny i przyjemny utwór, który mówi o zakochaniu, o tym jakie emocje w początkowej fazie wywołuje w nas to uczucie, o euforii z tym związanej i poczuciu "oderwania się od ziemi".

Alicja Sękowska nagrała wcześniej, m.in., utwór "Inni”, z gościnnym udziałem gitarzysty Jacka Moore'a, syna słynnego gitarzysty Garry’ego Moore’a.