Alicja Jakubowska, Waldemar Wierzba, Sławomir Butkiewicz to pierwsze osoby w Polsce zaszczepione przeciw koronawirusowi. Ruszyły szczepienia

- Jeżeli chcemy wrócić do normalności, to niestety trzeba się zaszczepić - dodała. Po przyjęciu szczepionki stwierdziła natomiast, że szczepienie nie bolało.

- Są emocje. Dziękuję dyrekcji za wytypowanie mnie do pierwszego szczepienia. Jestem z tego dumna, że zostałam wybrana. Dla mnie to też jest historyczny moment - powiedziała Jakubowska jeszcze przed szczepieniem.

W grudniu do Polski trawi 300 tys. dawek szczepionki

Pierwsza partia szczepionki przeciw koronawirusowi, która trafiła do Polski, liczyła 10 tys. tych specyfików. Jak poinformował prezes Agencji Rezerw Materiałowych Michał Kuczmierowski, wyszczepienie tej partii musi się zakończyć do 31 grudnia do godz. 15, ponieważ do tego czasu szczepionki mogą być użyte.

Do końca grudnia do Polski ma jednak trafić kolejnych 300 tys. dawek szczepionki, natomiast do końca stycznia - 1,5 mln.

- Z kolejnych dostaw będziemy odkładać odpowiednie ilości, żeby po tych 21 dniach zaszczepić kolejny raz - powiedział Kuczmierowiski w TVN24.

Pierwsza dostawa szczepionki z Belgii

Pierwsza dostawa szczepionek, które trafiły do Polski, wyruszyła z Belgii do Polski w nocy z 24 na 25 grudnia z magazynu firmy Pfizer w miejscowości Puurs. Szczepionki były transportowane specjalną furgonetką, przystosowaną do przewożenia takich specyfików, a wszystkie znajdowały się w specjalnych kartonach z suchym lodem, pozwalających na utrzymanie stałej temperatury ok. -75 stopni Celsjusza.